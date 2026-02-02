La Urbana de Barcelona va posar 10.164 multes el 2025 als usuaris de patinet per no dur el casc

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 febr. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Urbana de Barcelona va interposar 10.164 multes el 2025 als usuaris de patinet elèctric per circular sense casc, un any després de l'entrada en vigor de la mesura més destacada de l'última modificació de l'ordenança de circulació.
Ho han anunciat aquest dilluns la primera tinent d'alcalde i responsable de l'àrea de Mobilitat, Laia Bonet; el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, i l'intendent major de Trànsit de la Guàrdia Urbana, Ricardo Salas, durant la presentació del balanç de sinistralitat de la ciutat de l'any passat.
En total, el 2025 es van produir 6.839 accidents de trànsit amb ferits a la ciutat, d'un total de 12.702 casos, en els quals 11 persones van perdre la vida, 246 van resultar ferits greus i 8.320 ferits lleus.