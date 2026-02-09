La Urbana de Barcelona confisca 2.000 paquets de tabac de contraban al barri del Bon Pastor

BARCELONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Urbana de Barcelona ha confiscat 2.000 paquets de tabac sense timbrar a l'interior d'una furgoneta situada al barri del Bon Pastor, informa en un comunicat aquest dilluns.
De fet, investiguen a tres persones que, en detectar un control policial, van abandonar la furgoneta amb la mercaderia de contraban en el seu interior.
A més del tabac, van trobar documentació a nom dels presumptes autors, i la mercaderia va ser posada a la disposició de la Guàrdia Civil.