Publicat 09/02/2026 19:14

La Urbana de Barcelona confisca 2.000 paquets de tabac de contraban al barri del Bon Pastor

2.000 Paquets De Tabac De Contraban Localitzades A l'interior D'Una Furgoneta Al Barri Del Bon Pastor
GUÀRDIA URBANA BARCELONA

BARCELONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha confiscat 2.000 paquets de tabac sense timbrar a l'interior d'una furgoneta situada al barri del Bon Pastor, informa en un comunicat aquest dilluns.

De fet, investiguen a tres persones que, en detectar un control policial, van abandonar la furgoneta amb la mercaderia de contraban en el seu interior.

A més del tabac, van trobar documentació a nom dels presumptes autors, i la mercaderia va ser posada a la disposició de la Guàrdia Civil.

Contador

Contingut patrocinat