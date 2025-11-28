Uns 500 alcaldes reunits a Montserrat per l'ACM reivindiquen el municipalisme

BARCELONA, 28 nov. (EUROPA PRESS) -
Uns 500 alcaldes han reivindicat aquest divendres el municipalisme com un "pilar de país" en un acte organitzat per l'Associació Catalana de Municipis (ACM) a Montserrat amb motiu del mil·lenari de la fundació del monestir, al qual també ha assistit el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler.
En un comunicat, han explicat que, amb el nom 'Pilars de fortalesa. Reconeixement del món local a Montserrat', el món local ha fet una ofrena col·lectiva d'una làmpada votiva, creada per a l'ocasió, que simbolitza "els valors de servei als altres, dignitat humana, fraternitat i catalanitat".
Cada alcalde ha dipositat un petit pilar amb el nom del seu municipi a l'interior, que volia representar tot el municipalisme català i, posteriorment, han accedit a l'interior de la basílica, on el pare abad ha beneït la làmpada votiva, que s'ha creat especialment per a l'ocasió pel forjador Enric Pia Montferrer i la vidriera Núria Torrente.
"Avui som aquí per reafirmar la nostra vocació de servei i el compromís amb cada veí i veïna dels nostres municipis", ha subratllat la presidenta de l'ACM, Meritxell Budó, en la seva intervenció per donar la benvinguda a tots els alcaldes.
Segons Budó, amb l'acte d'aquest divendres reafirmen el municipalisme com un pilar fonamental de la societat catalana: "Des de l'ACM reivindiquem el paper dels municipis com a base de Catalunya i cridem a teixir aliances de país. Cap política nacional tindrà èxit si no neix arrelada al territori".
MANIFEST
En l'acte s'ha llegit un manifest, que posa en valor "la força i la unitat" del món local català i reafirma el seu compromís amb la vocació de servei com a base d'una societat justa i pròspera.
També destaca el paper i la tasca dels servidors públics i reivindica que els municipis són bàsics "per vertebrar el país des de la proximitat i la diversitat per crear una societat oberta, cohesionada i orgullosa de la seva identitat".
Espadaler s'ha adreçat als presents per destacar la "importància" de la feina que duen a terme els ajuntaments.
Després d'això, l'acte ha acabat amb la interpretació del 'Virolai' i una fotografia de grup a l'exterior de l'abadia.