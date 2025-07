Uns 50 mestres protesten a Barcelona pel conflicte sobre les places infantils municipals

BARCELONA 25 jul. (EUROPA PRESS) -

Uns 50 mestres protesten davant l'Ajuntament de Barcelona, a la plaça Sant Jaume, pel conflicte sobre les places de mestres i tècnics d'educació infantil (TEI) a les escoles infantils municipals i abans del ple extraordinari d'aquest mateix divendres per debatre-ho.

L'origen del conflicte se situa en la proposta del govern municipal de modificar l'estructura laboral de les escoles infantils municipals.

Aquesta modificació suposaria suprimir 163 places de mestres d'escola infantil i l'amortització de 32 vacants més de la mateixa categoria, i la mesura contempla que les places actuals siguin ocupades per TEI.

PLE EXTRAORDINARI

La petició per fer el ple la van registrar dijous els grups municipals de Junts, BComú, ERC i PP, després que el regidor d'Educació, Lluís Rabell, rebutgés posposar la conversió de les places en una comissió extraordinària de Drets Socials exigida per les mateixes formacions.

En unes declaracions a Europa Press, la portaveu del sindicat Ajuntament de Barcelona i Administracions de Catalunya Organització Sindical (Abacos), Alba Moreno, que ha treballat com a mestra substituta, ha assegurat que els docents estan vivint moments "de molta angoixa".

DEMANEN NEGOCIAR

Moreno ha afirmat que el govern municipal actua "sense dialogar amb els treballadors ni amb els sindicats", per la qual cosa reclama que encetin les negociacions amb les parts implicades.

"Si no hi ha canvis, continuarem sortint als carrers. Ens han deixat sense feina, estem en atur, i no tenim res millor a fer que lluitar pel nostre lloc de treball", ha afegit.