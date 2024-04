Uns 50 agents de la Urbana de Tarragona demanen la dimissió de l'alcalde

TARRAGONA, 19 abr. (EUROPA PRESS) -

Uns 50 agents de la Guàrdia Urbana de Tarragona han ocupat aquest divendres el ple municipal i han demanat la dimissió de l'alcalde, Ruben Viñuales, per no complir amb el preacord per augmentar el preu de les hores extres, segons han confirmat fonts policials a Europa Press.

Segons ha avançat el 'Diari de Tarragona', la plantilla ha decidit no fer més hores extres, per la qual cosa deixaran de cobrir actes multitudinaris i jornades festives, entre d'altres.

La majoria dels agents duien mascaretes, i han protestat amb crits d'"alcalde dimissió" i cartells on es podia llegir 'Cansats de paraules, volem fets'.