Uns 30 activistes ocupen i vandalitzen la botiga oficial de la Copa Amèrica a Barcelona

Assenyalen que és "una acció prèvia" a la manifestació ecologista de dissabte



BARCELONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -

Uns 30 activistes d'entitats ecologistes han ocupat aquest dimecres la botiga de la Copa Amèrica de vela, al Moll de les Drassanes de Barcelona, i han llançat pintura vermella a la part exterior en una acció protesta contra l'esdeveniment, que se celebrarà d'agost a octubre.

L'acció, que han dut a terme coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, l'han reivindicada End Fossil Barcelona, Arran, Fridays For Future Barcelona, Futuro Vegetal i 'No a la Copa América' que, en un comunicat conjunt, han assenyalat que es tracta d'una "acció prèvia" a la manifestació ecologista convocada per a aquest dissabte.

L'activista d'End Fossil Barcelona, Sara Santana, ha explicat en unes declaracions a Europa Press que han ocupat la botiga des de les 10.30 fins a les 12.45, aproximadament, i ha assegurat que ho han fet de manera "pacífica".

Alguns participants en la protesta també s'han concentrat a l'entrada de la botiga, amb una pancarta que deia 'Acabem amb el capitalisme, salvem el planeta', tot i que Santana ha aclarit que "alguns clients" hi han pogut comprar articles.

PROTESTEN EN CONTRA DELS "MACROPROJECTES"

El membre d'Arran, Miquel Roca, ha detallat que estan en contra dels "macroesdeveniments i macroprojectes que venen a destruir" Barcelona i ha criticat que es posin per davant els interessos dels rics a les necessitats dels veïns, textualment.

Per la seva banda, la també activista d'Arran, Júlia Roig, ha avisat: "Això només és un primer avís, ens veiem a la manifestació del 8 de juny per demostrar tota la força de les que ja no podem més".