Uns 100 treballadors dels serveis socials de Barcelona protesten per demanar millors condicions

BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -
Uns 100 treballadors dels serveis socials de Barcelona s'han concentrat aquest dijous davant la seu de l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) per reclamar a l'Ajuntament millors condicions laborals i econòmiques.
Els manifestants han assenyalat que el consistori s'ha "oblidat" dels serveis socials en el nou conveni col·lectiu de la plantilla municipal, aprovat divendres passat durant el ple del mes de gener.
Durant la protesta, els treballadors han penjat cartells amb els lemes 'Conveni manipulat, personal maltractat', 'Volem un conveni digne' i 'Sector no uniformat, sector oblidat' i han llançat ous a la façana.