Uns 100 regatistes aficionats naveguen de Barcelona a la Ràpita (Tarragona) en la 3a Regata Polar

BARCELONA 12 set. (EUROPA PRESS) -
Un centenar de regatistes aficionats han participat en la 3a edició de la Regata Polar, organitzada pel Port Olímpic de Barcelona i BSM, en què han recorregut les 100 milles nàutiques que hi ha de la capital catalana fins a la Ràpita (Tarragona).
Dijous a les 14 hores un total d'11 embarcacions van partir dels ports de ea Marina de Badalona, el Reial Club Marítim de Barcelona i el Club Nàutic Port d'Aro, les quals es van unir a les del Port Olímpic, indica BSM en un comunicat.
Després de recórrer les 100 milles que separen els dos municipis, sempre a un màxim de 12 milles de la costa, aquest divendres arribaran a la Ràpita, on es farà un lliurament de premis als regatistes, que seran rebuts amb activitats i un sopar amb plats tradicionals de l'Ebre.
La iniciativa va ser impulsada fa 3 anys i pretén incentivar i dinamitzar la nàutica per fer-la més propera i accessible a la ciutadania.
La Polar forma part de l'agenda del Port Olímpic per promocionar la navegació, igual que la iniciativa 'Dijous de vent', gratuïta i oberta a tothom, que combina la nàutica amb patrons experts del Port Olímpic i una visita al Balcó Gastronòmic.