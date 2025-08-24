Unes 80 persones participen en una activitat lúdica de l'Ajuntament de Lleida amb l'aigua com a eix

LLEIDA 24 ago. (EUROPA PRESS) -
Unes 80 persones, entre infants i famílies, han participat a l'activitat 'Jocs Refrescants' de l'Ajuntament de Lleida, aquest diumenge al Parc de la Mitjana, amb propostes lúdiques i educatives amb l'aigua com a eix central.
La proposta, que ha comptat amb la presència de l'alcalde accidental, Carlos Enjuanes, s'ha basat en la importància de l'aigua per al parc, la biodiversitat i la vida, i la fauna i flora del parc, ha informat la Paeria de Lleida en un comunicat.
Les properes Ecoactivitats es duran a terme el cap de setmana del 20 i 21 de setembre, amb una nova edició de la 'Batnight', la Nit dels Ratpenats, i un anellament d'ocells als Aiguamolls de Rufea.
Les Ecoactivitats s'emmarquen dins del projecte URBAN-NAT Lleida, de renaturalització, adaptació al canvi climàtic i millora de la biodiversitat de la zona urbana i periurbana de Lleida.
Aquest compta amb el suport de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea-Next GenerationEU.