Unes 69.585 persones visiten els cementiris de Barcelona durant la campanya de Tots Sants

BARCELONA 1 nov. (EUROPA PRESS) -
Un total de 69.585 persones han visitat els 9 cementiris de Barcelona entre el cap de setmana passat i aquest dissabte 1 de novembre, Dia de Tots Sants, ha informat Cementiris de Barcelona en un comunicat.
La campanya de Tots Sants es mantindrà durant aquest diumenge, ja que es preveu que segueixi havent-hi un alt nivell d'afluència als cementiris.
Les visites comptabilitzades són les del cementiri de Montjuïc, el de Poblenou, el de Sant Andreu, Horta, Sant Gervasi, les Corts, Sarrià, Sants i el cementiri de Collserola.