Publicat 01/11/2025 19:22

Unes 69.585 persones visiten els cementiris de Barcelona durant la campanya de Tots Sants

Archivo - Vista d'un conjunt de nínxols al cementiri de Montjuïc amb motiu del Dia de Tots Sants , a 1 de novembre de 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya).
Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 1 nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 69.585 persones han visitat els 9 cementiris de Barcelona entre el cap de setmana passat i aquest dissabte 1 de novembre, Dia de Tots Sants, ha informat Cementiris de Barcelona en un comunicat.

La campanya de Tots Sants es mantindrà durant aquest diumenge, ja que es preveu que segueixi havent-hi un alt nivell d'afluència als cementiris.

Les visites comptabilitzades són les del cementiri de Montjuïc, el de Poblenou, el de Sant Andreu, Horta, Sant Gervasi, les Corts, Sarrià, Sants i el cementiri de Collserola.

Contador

Contingut patrocinat