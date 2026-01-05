Unes 600.000 persones donen la benvinguda als Reis d'Orient a la cavalcada de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press
Collboni demana a Ses Majestats "protecció" per als nens en conflictes
BARCELONA, 5 gen. (EUROPA PRESS) -
Unes 600.000 persones -segons xifres de la Guàrdia Urbana- han donat la benvinguda als Reis d'Orient a la cavalcada que ha acollit Barcelona aquest dilluns a la tarda, després de l'arribada de Ses Majestats a la ciutat a bord d'una embarcació de les Golondrinas.
Seguint l'Estel que obria la desfilada, Melcior, Gaspar i Baltasar han recorregut els carrers de Barcelona a les seves respectives carrosses, des de les quals han saludat a tots els barcelonins que han acudit a veure'ls.
La cavalcada ha començat sobre les 18.00 hores a l'avinguda Marquès de l'Argentera, després que els Reis arribessin a la ciutat i enviessin un missatge a tots els nens de Barcelona: "La màgia no existeix només aquesta nit, la podeu fer tots els nens cada dia, perquè feu màgia quan dieu una paraula maca com gràcies, sisplau, o quan doneu una abraçada sincera, un petó o un somriure", ha dit Melcior, acompanyat per l'alcalde, Jaume Collboni.
Des de les carrosses, els Reis d'Orient han repartit caramels entre els nens al llarg de tota la cavalcada i els seus patges han atès les preguntes i peticions dels assistents.
També ha desfilat un equip de carboners amb un carregament de carbó llest per lliurar a els qui s'hagin portat malament.
COLLBONI
Durant la recepció a Ses Majestats, Collboni s'ha dirigit als Reis i els ha demanat "protecció" per als nens immersos en conflictes bèl·lics i situacions de discriminació.
"Que no hi hagi més guerres, en un món en pau on les persones i els pobles ens podem entendre dialogant, amb respecte, i Barcelona se suma a aquest desig de pau, diàleg i respecte al nord i el sud, l'est i l'oest, a tots els continents, països i llars", ha afegit.
La comitiva reial ha arribat sobre les 21.00 hores al punt final del recorregut, la Font Màgica de Montjuïc, i s'han preparat per a recórrer les cases de la capital catalana amb la clau màgica que l'alcalde els ha lliurat, i deixar en elles els seus regals.