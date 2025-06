Unes 600 persones protesten contra la massificació turística a Barcelona segons xifres municipals

La protesta s'intensifica davant d'una botiga de luxe i un 'hostel'

BARCELONA, 15 juny (EUROPA PRESS) -

Unes 600 persones, segons l'Ajuntament de Barcelona, s'han manifestat aquest diumenge al migdia a Barcelona en contra de la massificació turística, en una protesta convocada per l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic.

La manifestació ha començat als Jardinets de Gràcia cap a les 12.00, sota el lema 'El turisme ens roba pa, sostre i futur. Decreixement turístic ja!', i ha comptat amb la presència de diferents organitzacions com Top Manta i Les Kellys.

El membre d'Assemblea de Barris per al Decreixement Turístic, Daniel Pardo Rivacoba, ha declarat als mitjans que el turisme expulsa la vida de la ciutat i ha dit que cal oblidar-se d'ampliacions portuàries i aeroportuàries, ja que són una "bogeria" en aquest temps d'emergència climàtica.

També ha recalcat la necessitat de recuperar cases per a la gent a preus assequibles, deixar de subvencionar el sector turístic i millorar les condicions laborals de les persones que hi treballen.

La membre de Zeroport, Ariadna Cotén, ha explicat que aquesta manifestació no és contra els turistes i els viatgers que venen a Barcelona, sinó que és "contra la classe política que no està fent res per gestionar aquest problema".

PROTESTA DAVANT D'UNA BOTIGA DE LUXE

La manifestació ha recorregut part del passeig de Gràcia fins a arribar a una botiga de luxe del carrer Mallorca, on s'ha intensificat la protesta i els manifestants han esbroncat la marca per la seva desfilada de moda al Park Güell l'any passat.

La marxa ha continuat pel carrer Roger de Llúria fins que s'han tornat a aturar davant d'un 'hostel', on han llançat petards davant de la porta sota el crit "Visca la pólvora!" per megafonia i han precintat l'edifici.

A més, en continuar el recorregut pel carrer Còrsega i el carrer Bruc fins a Roselló, han protestat davant d'edificis turístics i han cridat "Tourists go home" als turistes que es trobaven a les balconades.

TALL DE MOSSOS

Han continuat la marxa en direcció a la Sagrada Família, però un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha tallat el recorregut amb un cordó policial a la cruïlla entre Roselló i el carrer de Sicília, abans d'arribar a l'altura del temple.

La policia catalana, tallant els carrers que portaven cap a la Sagrada Família, els ha permès avançar fins a l'avinguda Gaudí cap a les 14.00, on han encès una traca pirotècnica i bombes de fum vermell per culminar l'acte després de llegir el manifest de l'Assemblea.