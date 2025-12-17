Unes 250 persones es concentren a Badalona (Barcelona) per protestar pel desallotjament del B9

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -
Uns 250 manifestants s'han concentrat aquest dimecres al voltant de l'Ajuntament de Badalona (Barcelona) per protestar pel desallotjament de l'edifici B9, al qual s'allotjaven centenars de persones sense llar.
Els Mossos d'Esquadra han tallat l'accés a la plaça de la Vila, on es troba el consistori, per la qual cosa els manifestants es concentren entre el carrer Francesc Layret i l'avinguda Martí Pujol, han explicat fonts de la policia catalana a Europa Press.
Després de la concentració, els manifestants protesten pacíficament pels carrers de la ciutat en direcció cap al bloc B9, i fins a les 19.40 els Mossos no han registrat cap altercat.
Durant el desallotjament, en el qual han participat 55 agents de la Policia Nacional i nombrosos efectius de la Brigada Mòbil (Brimo) i de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) dels Mossos d'Esquadra, la policia catalana ha hagut de realitzar diverses càrregues per poder accedir a l'interior del bloc.
En declaracions als mitjans després del desallotjament, l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha defensat que la seva ciutat no serà un refugi per a la il·legalitat ni per a persones conflictives, i ha assegurat que el seu govern no gastarà "ni un sol euro" en les persones desallotjades.