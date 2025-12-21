Unes 2.000 motos participen en la Papanoelada Motera Solidària a Barcelona

ALBERTO PAREDES-EUROPA PRESS
BARCELONA 21 des. (EUROPA PRESS) -
La Papanoelada Motera Solidària, una iniciativa que se celebra en diferents ciutats d'Espanya, ha congregat aquest diumenge a la tarda a unes 2.000 motos a Barcelona, segons han informat a Europa Press fonts de l'Ajuntament.
La comitiva ha partit del carrer dels Tarongers, en Montjuïc, a les 16.45 hores en direcció a plaça Espanya, per seguir per Gran Via, Via Laietana i Moll de la Fusta amb l'objectiu d'arribar fins a l'Hotel W al barri de la Barceloneta.
Segons les mateixes fonts, "la Guàrdia Urbana adequarà el servei per minimitzar al màxim l'afectació al tràfic i per garantir la seguretat dels vianants".
Afegeixen que el cos policial "denunciarà les infraccions si té coneixement o són observades" durant el recorregut d'aquesta Papanoelada que se celebra cada any per aquestes dates.
L'objectiu dels organitzadors és ajudar a les famílies i "sobretot els més petits, que estiguin tenint un nadal difícil" recaptant diners d'associacions, fundacions i hospitals que col·laboren.