Unes 120.000 persones celebren el Pride a Barcelona amb assistència de Collboni i Verge

BARCELONA, 20 jul. (EUROPA PRESS) -

Unes 120.000 persones, segons xifres de la Guàrdia Urbana de Barcelona, han celebrat el Pride aquest dissabte a la tarda pel centre de la ciutat reivindicant la comunitat LGTBIQ+.

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera d'Igualtat de la Generalitat, Tània Verge, han assistit a la marxa, encapçalada amb la pancarta 'Educació en diversitat sexoafectiva i de gènere: Assignatura pendent'.

Hi han participat 53 carrosses i 63 agrupacions i entitats, que han sortit de la plaça Universitat passades les 18.00 i han seguit per la Gran Via en direcció al passeig Companys, fins a l'Arc de Triomf, on han celebrat una festa popular amb actuacions musicals.