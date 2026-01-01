Unes 115.000 persones reben el 2026 a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona

BARCELONA 1 gen. (EUROPA PRESS) -
Unes 115.000 persones van rebre l'arribada de l'any 2026 a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona, on aquest dimecres a la nit es va organitzar una festa amb pirotècnia, música i drons.
Aquest any l'espectacle s'ha renovat amb la participació del músic Marc Parrot i la producció, com en els últims anys, ha estat a càrrec del Groupe F, amb quatre parts inspirades en els quatre elements (aire, aigua, terra i foc), informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat aquest dijous.
Segons el consistori, la música de Parrot ha unit "un passat que ha pres la forma de ritmes i sons tradicionals amb un futur encarnat per l'electrònica i sons més nous".
Amb instruments com la guitarra, les grallas i el flabiol s'han recorregut diferents estils musicals, des de la rumba a l'havanera, aportant "textures sonores noves".
A més, la Font Màgica de Montjuïc va tornar a ser part de l'espectacle, després d'uns anys apagada a causa dels períodes de sequera, i es va integrar en la narrativa visual amb una coreografia d'aigua creada per a l'ocasió.