TV3 i Catalunya Ràdio estrenen temporada amb la tornada d'Om i 'El matí' amb Ustrell

Romà (CCMA) aposta per "reconnectar" i ser més ambiciosos



BARCELONA, 31 ago. (EUROPA PRESS) -

TV3 i Catalunya Ràdio estrenen aquest dilluns la nova temporada de tardor amb novetats a la franja de tarda televisiva, les tornades a la televisió d'Albert Om i Ramon Gener i el periodista Ricard Ustrell al capdavant de 'El matí de Catalunya Ràdio'.

En roda de premsa aquest dijous, la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Rosa Romà, ha remarcat que un dels reptes de la nova temporada és "reconnectar i ser més líders en informació i entreteniment, i ser més competitius i ambiciosos".

El director de TV3, Sigfrid Gras, ha considerat que la programació és una "aposta de continguts guanyadora" dins de la proposta de transformació de la corporació, amb la mirada posada en la futura plataforma de continguts 3cat.

TELEVISIÓ

Entre les novetats a la programació televisiva figuren la reforma de la franja de tarda "més fragmentada" en la qual a les propostes de la sèrie 'Com si fos ahir', el magazine 'Planta baixa' i l'espai 'Està passant', se suma la sèrie 'El paradís dels senyores' i el concurs 'Atrapa'm si pots' --que passa a ser diari--.

Gras ha remarcat que hi haurà una aposta major pels documentals propis o coproduits, amb major presència de sèries documentals, i noves ficcions com la sèrie 'Això no és Suècia', protagonitzada per Aina Clotet.

Altres novetats seran el nou programa presentat per Albert Om 'Una altra història', en el qual a partir d'objectes guardats per particulars s'explicarà la història de Catalunya, i el retorn de Ramon Gener amb 'Això no és una cançó', així com el reality 'El tros', presentat per Anna Simón, i la sèrie documental 'El forense', conduïda per Manel Alies.

La programació de TV3 seguirà comptant amb els programes 'El foraster', 'Joc de cartes', 'Polònia', 'Cuines' o 'APM?', aquest últim complirà el seu 20 aniversari, 'Col·lapse' i els magazines matinals 'Els matins' i 'Tot és mou', i Àngel Llàcer conduirà 'La puntual', segona temporada del format teatral que es va iniciar amb 'El llop'.

RÀDIO

Pel que fa a la programació radiofònica, el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, ha subratllat que l'emissora presenta una graella competitiva que "es transforma i rejoveneix", amb la renovació dels dos informatius diaris i la nova veu al capdavant de 'El matí de Catalunya Ràdio'.

Ricard Ustrell serà l'encarregat de conduir 'El matí de Catalunya Ràdio', que ha entomat com "un privilegi", mentre que Òscar Fernández conduirà el 'Catalunya Migdia' i Manel Alies el 'Catalunya Nit'.

Una de les novetats de la programació de Catalunya Ràdio és que el programa 'Els dons i els dies', conduït per Montse Virgili, passarà a ser diari entre setmana, mentre que continuen una nova temporada 'La triga de Catalunya Ràdio', 'El suplement', 'El búnker' i 'Crims'.