El turisme va créixer un 9,3% interanual a les comarques de l'entorn de Barcelona al juliol i l'agost

BARCELONA, 28 oct. (EUROPA PRESS) -
Les comarques de l'entorn de Barcelona van rebre 1,37 milions de visitants al juliol i l'agost, un 9,3% més que en els mateixos mesos de l'any passat, dels quals 828.537 (60,48%) eren estrangers.
El Balanç d'Activitat Turística 2025 elaborat pel Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona (LabTurisme) també assenyala que el turisme internacional ha pujat un 12% respecte a l'any passat.
França ha tornat a ser el mercat estranger més destacat amb gairebé un 25%, seguit per Alemanya (13,4%), els Països Baixos (12,9%), el Regne Unit (9,5%), Itàlia (4,8%) i els Estats Units-Canadà (3,9%).
El mercat domèstic s'ha mantingut estable respecte al 2024 amb uns 540.000 visitants, un 75% dels quals procedien de Catalunya.
Destaca l'augment significatiu dels turistes a les comarques de l'interior de la província: a l'Alt Penedès han pujat un 23,4%, a l'Anoia un 12%, al Bages un 20,6%, al Berguedà un 15,6% i al Moianès un 10,4%.
VISITANTS
Les pernoctacions han pujat un 1,5% respecte a l'any passat amb 4,95 milions, un 75% dels quals han optat per un hotel com a allotjament (+6,1% més), i el pes dels càmpings continua sent inferior que els hotels però la seva demanda ha crescut un 23,7%.
El perfil de visitant a l'entorn de Barcelona és una persona que viatja principalment per motius de lleure, en parella, és la primera vegada que visita la zona i fa servir el cotxe privat.
ACTIVITATS
Entre les activitats més populars hi ha les compres (47,1%), seguides de les visites culturals (43,9 %) i anar a la platja (36,5%), i la despesa mitjana per persona ha estat de 710 euros, un 4,3% menys que l'any passat.
Aquest estiu, el preu de l'allotjament es va incrementar en les principals categories, especialment en els càmpings (+18,8%), en el turisme rural (+9,4%) i, en menys mesura, en els establiments hotelers (+0,6%).
L'oferta d'allotjament no tradicional (establiments no classificats com a hotelers, càmpings o turisme rural) va ser de 8.000 propietats i 52.000 places aquest estiu, i van registrar una ocupació mitjana del 40-60%.