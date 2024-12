Turisme de Barcelona impulsarà la cultura en el Pla d'Acció 2025 per atreure "turisme de qualitat"

Presenta 'Barcelona Art Season' per posar en valor la ciutat com una capital artística cultural

BARCELONA, 12 des. (EUROPA PRESS) -

El consorci Turisme de Barcelona ha presentat aquest dijous el Pla d'Acció 2025, que preveu impulsar i posar al centre la cultura amb la col·laboració dels museus i centres d'art de la ciutat amb l'objectiu d'atreure un "turisme de qualitat" i posicionar Barcelona com una ciutat artística de referència.

L'acte, que s'ha celebrat a l'auditori de la Pedrera, ha comptat amb la intervenció del director general de Turisme de Barcelona, Mateu Hernández, i del tinent d'alcalde d'Economia de Barcelona, Jordi Valls.

Hernández ha afirmat que l'estratègia no passa per atreure més turistes, sinó que siguin "de qualitat", per la qual cosa el nou pla pretén posar en valor la ciutat, millorar l'experiència dels visitants, articular el sector i prescriure el millor producte, segons ell.

MÉS INGRESSOS A LA CIUTAT

"El turisme de qualitat ens deixa més ingressos als restaurants, museus i sales de concerts", ha reivindicat Hernández, que ha xifrat en més de 10.000 milions d'euros l'impacte econòmic que suposa aquest sector a la ciutat, a més d'esmentar la taxa turística com el tercer ingrés de l'Ajuntament.

Així mateix, ha instat el sector turístic a generar una oferta "atractiva i entretinguda" perquè Turisme de Barcelona, alhora, la pugui posar en valor, i ha subratllat que el turisme ha de ser la palanca de transformació de Barcelona.

PARTICIPACIÓ A ARC

Aquesta proposta per impulsar l'atractiu cultural de la ciutat s'articularà a través del projecte 'Barcelona Art Season', una aliança entre el sector turístic i el de l'art i la cultura per convèncer els turistes de triar la capital catalana per a les seves exposicions.

Valls ha afirmat que la cultura és un àmbit fonamental per al turisme, i viceversa, i Hernández ha anunciat que, per primera vegada, el consorci serà present a la Fira Internacional d'Art Contemporani d'Espanya (ARC): "És tota una declaració d'intencions".

MÚSICA CLÀSSICA I CONGRESSOS

Turisme de Barcelona també coordinarà la plataforma 'Barcelona Obertura', impulsada pel Palau de la Música, el Gran Teatre del Liceu, l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i Barcelona Global, amb l'objectiu de promocionar la música clàssica a la ciutat.

"Tenim la millor música clàssica", ha assegurat Hernández, que ha comparat l'oferta de Barcelona amb la de ciutats com Viena i Londres, i ha posat en valor que els visitants puguin gaudir d'aquests concerts a sales que són Patrimoni Mundial, com és el cas del Palau de la Música.

Una altra de les fites que Hernández ha fixat de cara al 2025 és captar grans congressos i convencions, especialment en el sector de ciències de la vida, la tecnologia, la ciència i la innovació, en un treball que s'impulsarà a través del Barcelona Convention Bureau (BCB), amb l'objectiu que més empreses es puguin instal·lar a la ciutat.

L'acte també ha comptat amb l'assistència i participació del director de la Fundació Joan Miró, Marko Daniel; la directora de la Fundació Catalunya La Pedrera, Marta Lacambra; la directora del Caixaforum, Mireia Domingo; el de l'Auditori de Barcelona, Robert Brufau, i el director artístic del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, entre d'altres.