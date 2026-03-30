El Túnel de la Rovira de Barcelona es reobrirà al trànsit en sentit mar a partir de les 18.00

BARCELONA 30 març (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que el Túnel de la Rovira es reobrirà al trànsit en sentit mar aquest dilluns a partir de les 18.00 hores després d'estar un any tallat per les obres de remodelació de la infraestructura.
En una visita al túnel acompanyat per la primera tinent d'alcalde i responsable d'Urbanisme, Laia Bonet, i la regidora del districte d'Horta-Guinardó, Sara Belbeida, ha celebrat la volta a normalitat d'aquesta infraestructura "fonamental" per a la ciutat.
El túnel es començarà a reobrir al trànsit en sentit mar i, d'aquesta manera, sumant-se al sentit muntanya, durant la tarda: a les 18.00 hores s'obrirà el tram entre la Rambla del Carmel i la Ronda del Guinardó i a partir de llavors es començarà a habilitar la circulació de l'últim tram, que connecta amb la Ronda de Dalt.