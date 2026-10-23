El túnel de Glòries de Barcelona estarà tallat les nits de dilluns i dimarts per una filmació

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
El túnel de Glòries de Barcelona estarà totalment tancat en tots dos sentits de la marxa les nits del dilluns 26 i del dimarts 27, entre les 22.30 i les 5 hores, per una filmació a les galeries de les sortides d'emergència.
En un comunicat aquest divendres, el consistori justifica el tall per garantir la seguretat i recomana planificar els desplaçaments amb antelació i utilitzar itineraris alternatius durant les franges afectades.
En sentit Besòs, es desviarà el trànsit de la Gran Via pel carrer Marina, en direcció ascendent, si bé els autobusos podran circular pels laterals, i en sentit Llobregat, els vehicles de la C-31 estaran obligats a sortir per la sortida 207 de Bac de Roda-Poblenou.