El TSJC confirma la sentència contra l'eix verd del carrer Consell de Cent de Barcelona

S'hauria d'haver fet una modificació urbanística del Pla General Metropolità

BARCELONA, 18 març (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat el recurs d'apel·lació de l'Ajuntament de Barcelona i ha confirmat la sentència contra l'eix verd del carrer Consell de Cent, segons la interlocutòria consultada per Europa Press aquest dimarts.

La interlocutòria, que ha avançat 'La Vanguardia', avala la sentència d'un jutjat del contenciós administratiu de Barcelona i comparteix la conclusió que el carrer ha deixat de ser una via local per passar a ser una via "cívica".

Aclareix que això no vol dir que l'Ajuntament no pugui fer aquest canvi, ni que aquest model de ciutat mereixi un judici negatiu o positiu, sinó que el consistori "no ha utilitzat la via adequada" per canviar la funcionalitat d'aquesta via.

Considera que els acords impugnats són "nuls de ple dret", ja que per dur a terme les obres del carrer Consell de Cent s'hauria d'haver fet una modificació urbanística del Pla General Metropolità (PGM), que estableix les diferents funcions que tenen assignades les vies.

En el cas de Consell de Cent, el PGM sosté que "té per missió donar accés a les edificacions i enllaçar amb les vies bàsiques" i el tribunal diu que, si bé l'Ajuntament té raó quan afirma que el desplaçament en cotxe privat no és l'única forma de mobilitat, ara com ara, ens agradi o no, continua sent una de les principals, textualment.

Considera que, tenint en compte les actuals formes de mobilitat, la funcionalitat de la via "ha mutat perdent, en essència, la seva funció connectora i d'enllaç" i que deixa de ser una alternativa d'enllaç i connexió en termes lògics i d'economia del temps i mitjans, textualment.

INCLOU UN VOT PARTICULAR

La sentència no és unànime, ja que inclou el vot particular d'una magistrada que es va mostrar a favor d'estimar el recurs presentat per l'Ajuntament de Barcelona.

Aquesta magistrada entén que les obres de l'eix verd de Consell de Cent no van vulnerar el PGM, ja que la via manté la funcionalitat del "traçat, ample, alineacions i rasants" d'abans de les obres i que enllaça amb les mateixes vies bàsiques que ho feia amb anterioritat.

La sentència no és ferma i l'Ajuntament de Barcelona hi pot presentar un recurs de cassació en contra.