La trobada anual de l'Espai d'Inclusió de Barcelona presenta nous projectes per a discapacitats

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
El Districte de les Corts de Barcelona ha celebrat la trobada anual de l'Espai d'Inclusió, una xarxa formada per empreses, universitats, organitzacions del tercer sector i entitats de persones amb discapacitat amb l'objectiu d'impulsar projectes que millorin la qualitat i condicions de vida d'aquestes persones.
Algunes de les noves iniciatives desenvolupades el 2025 han estat 'Necessers inclusius'; 'Parterres'; 'Projecte Victòria dels Àngels'; 'Ballkids'; o 'Inserció laboral als hotels', ha informat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat aquest dimarts.
S'han presentat en la jornada 'Les Corts Barris Inclusius, on cada talent troba el seu lloc', i en què el regidor del districte, David Escudé, ha destacat l'impuls d'aquests projectes "per sensibilitzar i millorar" la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.