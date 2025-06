Trilla opina que la modificació del 30% no pot "esperar més" i urgeix a BComú i ERC a donar-hi suport

BARCELONA 25 juny (EUROPA PRESS) -

La presidenta de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge i de l'entitat del tercer sector Fundació Habitat3, Carme Trilla, ha opinat que la modificació de la reserva del 30% no pot "esperar més" i ha urgit a BComú i a ERC a donar-hi suport.

Ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia recollida per Europa Press en preguntar-li per l'ultimàtum del quart tinent d'alcalde, Jordi Valls, que va avisar que de no arribar a un acord abans d'agost es deixarà la reforma per al pròxim mandat, el qual Trilla ha valorat com un "element de pressió política".

Així mateix, ha assenyalat que li agradaria que els Comuns i Esquerra entenguin que la modificació del 30% "no és una guerra contra ells, al contrari, és un èxit històric" i ha assegurat que celebraria un acord del PSC amb Junts, si bé prefereix un acord més extens.

Respecte a l'aplicació de la reserva a les grans rehabilitacions, ha sostingut que actualment no s'estan realitzant perquè les "rendes antigues no donen el rendiment per poder fer-ho", que resulta en que la propietat no faci res, faci trampes o vengui l'immoble a un fons d'inversió.

D'aquesta manera, ha defensat desplegar un programa públic que permeti dur a terme aquestes reformes, mantenir als veïns i aplicar el 30%, sobre el qual ha afirmat que és necessari "estudiar cas per cas, finca per finca".