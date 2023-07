TriasxBCN preveu "aviat" la incorporació dels comuns al govern de Collboni

BARCELONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

El grup municipal de Trias per Barcelona a l'Ajuntament preveu "aviat" la incorporació dels comuns al govern de Jaume Collboni (PSC) i creu que els socialistes estan esperant la confirmació de BComú.

Ho ha augurat el portaveu de la formació, Jordi Martí, en unes declaracions als periodistes aquest divendres, en les quals ha explicat que "l'únic contacte obert" que tenen amb el Govern municipal és per posar-se d'acord amb el cartipàs.

A part de les negociacions per formar un govern més ampli, una altra de les qüestions que TriasxBCN vol abordar amb l'executiu local és la reforma de l'ordenança de civisme per endurir les sancions i adaptar-la a les necessitats actuals.

En aquest sentit, ha reclamat al govern de Collboni que faci públiques les dades oficials dels fets delictius del 2023, que considera que no fa per "por del desgast electoral que suposarien", i que preveu que passaran per sobre dels 200.000, arribant a les xifres del 2019.

"No podem fer una nova política diferent i més eficient de lluita contra la delinqüència i l'incivisme amb les mateixes receptes i recursos dels últims anys", ha advertit Martí.