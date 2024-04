Trias veu "d'una lògica absoluta" que Puigdemont deixi la política si no és elegit president

Espera que Puigdemont sigui nomenat president de Junts "per unanimitat"

BARCELONA, 10 abr. (EUROPA PRESS) -

L'exalcalde de Barcelona i líder de Junts a l'Ajuntament, Xavier Trias, ha afirmat que veu "d'una lògica absoluta" que l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+ a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, deixi la política si no és elegit president de la Generalitat.

En una entrevista d'aquest dimecres a TV3 recollida per Europa Press, ha assenyalat que l'expresident va prendre una decisió arriscada però "importantíssima" per a Junts en decidir liderar la candidatura per al 12M i ha defensat que si no acaba sent president, probablement acabarà com a president del partit.

D'aquesta manera, Trias ha reiterat la voluntat que Puigdemont presideixi Junts, com ja va avançar en una entrevista d'Europa Press, i ha defensat: "Hi ha una cosa a la vida que és molt clara: o tens líders o no tens líders, i els líders han d'actuar de líders".

Per això, ha sostingut que Junts necessita un "lideratge fort" que aglutini plantejaments molt variats, textualment, i Puigdemont és el més capacitat per encapçalar-lo.

"Nosaltres farem un congrés. Espero que en aquest congrés nomenem tots per unanimitat el president Puigdemont perquè és el nostre president. És el president del nostre partit", ha afegit l'exalcalde en aquest sentit.