Trias seguirà a l'Ajuntament de Barcelona fins a tancar un pacte amb Collboni

Apel·la a prendre decisions clares com Puigdemont "recolzant el Govern socialista a Madrid"



BARCELONA, 27 nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, ha assegurat aquest dilluns que seguirà com a regidor fins a tancar un pacte amb l'alcalde socialista, Jaume Collboni, al qui insisteix per formar govern.

"Això no és fàcil, és molt difícil. Es necessita gent amb decisions clares, amb idees clares, com ha tingut el senyor Puigdemont recolzant el Govern socialista a Madrid", ha afirmat en una entrevista de Betevé recollida per Europa Press.

Ha insistit que per a Junts és una decisió difícil entrar en el Govern socialista de Barcelona, però considera que actualment és possible "un enteniment" entre PSC i Junts, com s'ha donat al Congrés.

Diu que és una responsabilitat que vol assumir i que es quedarà a l'Ajuntament fins que aquest pacte es doni: per això, ha apressat Collboni a decidir si vol pactar amb ell o amb la líder de BComú i exalcaldessa, Ada Colau.

Així i tot, creu que Collboni pactarà amb BComú i ERC "perquè ell diu que la seva prioritat és aquesta", i ha precisat que Junts li demana que es quedi per ajudar a tancar aquest pacte de manera coherent, tots junts, ha dit.

"PREPARAR" EL RELLEU

Trias també ha dit que "s'ha de començar a preparar quin és el relleu" quan marxi de l'Ajuntament (perquè insisteix que no es tornarà a presentar el 2027) i ha afegit que no ho decidirà ell, però sí vol contribuir a prendre una decisió conjunta amb el partit.

Preguntat per si serà un error que Collboni no opti per formar govern amb Junts, ha contestat que l'alcalde ja es va equivocar "aliant-se" amb el PP perquè ell no fos investit alcalde.

Ha dit que ell té llibertat per fer els pactes amb Collboni, ha reiterat que la seva opció principal és PSC i ERC, i ha descartat el terme socioconvergència: "La gent demana que els qui ens veuen més centrats governin la ciutat".

"S'HAN PORTAT MALAMENT" AMB MARAGALL

Després de l'anunci del líder d'ERC a l'Ajuntament, Ernest Maragall, de marxar del consistori, Trias ha opinat que "s'han portat malament" amb el republicà i ha lamentat que no quedi clar qui es queda al capdavant del grup municipal.

"Et diuen: 'Escolta'm, ara posem un altre'. Doncs què has de fer? Doncs el que ha fet ell: posar-li bona cara", ha afirmat Trias, que creu que el partit no ha deixat Maragall prendre la decisió de marxar-se.