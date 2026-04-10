Trias reclama a Junts decidir el candidat per Barcelona: "Hem de prendre una decisió"

BARCELONA 10 abr. (EUROPA PRESS) -
L'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha exigit a Junts decidir el cap de llista de les eleccions municipals del 2027: "Hem de prendre una decisió. Jo soc dels qui creu que l'hauríem d'haver pres abans", ha assenyalat.
Així s'ha expressat en una entrevista a 'Els matins' de TV3 en ser preguntat per l'elecció del candidat postconvergent a la capital catalana, sobre la qual aquest dimecres el secretari general de Junts, Jordi Turull, va explicar que la direcció farà una proposta en ferm abans de l'estiu.
Trias ha recordat que ell va ser nomenat mig any abans de les últimes eleccions, el 2023, però ha avisat: "En aquest cas, que no tenim cap conill al barret, és una decisió que cal prendre amb certa rapidesa. Com més aviat, millor".