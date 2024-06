Trias preveu deixar l'Ajuntament de Barcelona abans de l'agost: "No té sentit que continuï"

Avisa ERC que Illa "és un senyor molt poc fiable"



BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, preveu renunciar a l'acta de regidor abans d'anar-se'n de vacances a l'agost, tot i que no ha concretat si ho farà en el ple de juny o en el de juliol, data que diu que s'està pensant: "No té sentit que continuï aquí".

L'exalcalde ha explicat aquest dilluns en una roda de premsa, al costat del portaveu, Jordi Martí, i la portaveu adjunta, Neus Munté, que hi ha gent que li diu que allargui la seva estada al consistori i que ell no vol: "Vull fer la meva vida ja completament normal".

Així i tot, ha dit que li agradaria rebre com a regidor l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ja que creu que el candidat de Junts pot ser investit novament president.

A ERC: "QUE VIGILIN"

Quan es compleix un any de la investidura de Collboni, amb els vots de BComú i el PP, i en vista d'un pacte que Junts i ERC ja tenien tancat perquè Trias fos alcalde, ha reiterat que ell no va ser alcalde i no governa amb els republicans "per culpa del PSC".

Ha dit que respecta les decisions d'ERC, però els ha advertit que el líder socialista al Parlament, Salvador Illa, "és un senyor molt poc fiable".

"Només li donaria un consell a ERC: que vigilin quins acords fan amb el PSC perquè no són de fiar. I veurem si es compleixen els acords que han fet", ha opinat.

"L'ALCALDE DEL PSC"

A més a més, creu que Collboni ha supeditat els interessos de Barcelona als del PSC: "Collboni és més alcalde del PSC que no l'alcalde de Barcelona", cosa que veu negatiu per a la ciutat.

Ha insistit que "hi ha una gran feblesa" en el Govern municipal perquè textualment no hi ha model, no hi ha plantejament clar d'on va la ciutat i hi ha una obsessió de propaganda.

INICIATIVES DE JUNTS

D'altra banda, Jordi Martí ha defensat que Junts ha estat el grup que més iniciatives ha presentat aquest últim any i ha dit que continuaran treballant en les qüestions que consideren prioritàries, com les polítiques socials, la seguretat i el civisme, entre d'altres.

En la mateixa roda de premsa, han presentat les iniciatives que portaran a les comissions d'aquesta setmana, entre les quals destaquen una proposició per impulsar un pla de suport per als establiments afectats per obres a la via pública, i les compareixences del govern sobre la Biblioteca García Márquez i el model turístic.