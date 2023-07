Trias per BCN demana que Teleassistència truqui a gent gran amb missatges d'autoprotecció contra la calor

BARCELONA, 13 jul. (EUROPA PRESS) -

El grup municipal Trias per Barcelona a l'Ajuntament de Barcelona ha reclamat al Govern municipal que el servei de Teleassistència truqui a gent gran amb missatges d'autoprotecció per fer front a l'onada de calor, informa aquest dimecres en un comunicat.

Consideren que les persones grans estan "especialment" afectades per l'onada de calor i les altes temperatures diàries i proposen que les trucades siguin setmanals els mesos de juliol i agost i que els missatges adverteixin de no sortir a les hores de màxima calor, beure molta aigua, mirar de mantenir la casa fresca abaixant persianes, a més de vetllar per la ingesta de plats lleugers.

La portaveu adjunta del grup, Neus Munté, i la regidora Titó Laïlla han retret a l'executiu municipal que "encara no hagi dut a treme cap acció per cobrir amb ombra les zones de joc infantil de la ciutat ni impulsi un pla específic per protegir les persones sense llar de les altes temperatures que es donen a Barcelona".