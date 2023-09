Trias per BCN demana retirar les barreres de formigó de la Via Laietana per millorar-ne el trànsit

BARCELONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -

Trias per BCN ha demanat a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, retirar les barreres de formigó de les obres a la Via Laietana per millorar-ne la seguretat viària i la circulació d'ambulàncies, bombers i altres serveis en emergència.

El regidor portaveu i responsable de l'àmbit de seguretat i prevenció del partit, Jordi Martí, defensarà aquest dimecres un prec en la Comissió de Presidència i Seguretat per demanar a l'Ajuntament que modifiqui els termes de l'execució de l'obra i suprimeixi aquestes barreres, informa el partit en un comunicat aquest diumenge.

Ha afirmat que "de manera recurrent i des de l'inici de la nova fase de les obres de transformació de la Via Laietana, aquesta via es troba absolutament col·lapsada".