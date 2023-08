Trias per Barcelona veu "falta de seguretat" en les obres dels edificis de la Ciutadella

BARCELONA, 18 ago. (EUROPA PRESS) -

Trias per Barcelona ha alertat aquest divendres al Govern municipal de la "falta de seguretat i protecció" de les obres als edificis modernistes del Parc de la Ciutadella, ha informat en un comunicat.

El regidor portaveu de Trias per Barcelona Jordi Martí ha registrat un conjunt de preguntes dirigides a l'alcalde, Jaume Collboni, per saber "si és cert com han denunciat diversos veïns" que --textualment-- alguns ferrallers s'estan enduent presumptament fragments de forjats i baranes del Castell dels Tres Dragons i altres edificis.

"Ens preocupa que per falta de seguretat i protecció d'unes obres que són de l'Ajuntament es posi en risc i arribar a perdre part del patrimoni material i artístic de la ciutat", ha sostingut Martí, que ha reclamat saber què mesures de protecció s'estan duent a terme en les obres.