Trias ofereix la seva col·laboració a Collboni per governar: "No tanco la porta mai a res"

Creu que la sentència sobre el carrer Consell de Cent "inhabilita" els comuns per tornar a governar

BARCELONA, 14 set. (EUROPA PRESS) -

El líder de TriasxBCN, Xavier Trias, ha ofert aquest dijous la seva col·laboració a l'alcalde, Jaume Collboni, per governar: "No tanco la porta mai a res. Falta que els altres vulguin. Ningú m'ha trucat".

En una roda de premsa, ha instat Collboni a oferir-li un acord perquè ha recordat que ell ja l'hi va oferir després de les eleccions municipals però va ser el socialista qui no va voler: "Ara, si ells tenen dificultats, que parlin amb nosaltres".

"Jo vaig oferir un govern conjunt i van decidir que no. Van decidir rebre el suport del PP per evitar que l'alcalde de Barcelona fos independentista", ha dit.

Sobre la possibilitat que el PSC pacti amb els comuns, tenint en compte la petició de BComú a Collboni per formar un govern conjunt amb ERC, Trias ha considerat que els comuns no poden tornar a governar.

S'ha referit així a la sentència que ordena revocar l'eix verd del carrer Consell de Cent i retornar-lo a l'estat anterior, la qual cosa "inhabilita Colau, Janet Sanz i els comuns per tornar a governar la ciutat".

"Els comuns l'hi posen complicat. Jo també. Collboni: si vol la nostra col·laboració, truqui'ns i ens asseiem. Que no passa això? No passa res. Nosaltres farem d'oposició pura i dura", ha assegurat.

LA NEGOCIACIÓ DELS PRESSUPOSTOS

També ha dit que Collboni no li ha trucat per parlar sobre els pressupostos municipals, després que la primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, va dir dimecres que ja han iniciat converses formals amb tots els grups.

"L'alcalde no m'ha trucat per res per parlar dels pressupostos. No tenim cap línia clara d'actuació dels pressupostos, en el sentit que ens hagin plantejat alguna cosa. No existeix això", ha assegurat.

CONSELL DE CENT

També s'ha posicionat sobre la sentència de l'eix verd de Consell de Cent, que considera "un rebuig a un procediment administratiu, a un ús equivocat per part de l'Ajuntament, del Govern municipal, amb una manera de fer basada en la prepotència, el sectarisme i la falta de diàleg".

"La justícia el que diu és: 'Senyora Colau, vostè no ho fa bé'. No és que digui que no es pot fer", i ha recordat que durant la campanya ja va avisar que TriasxBCN no revertiria l'eix verd i ha dit que estan a favor d'obrir un procés de mediació entre les parts implicades.

Per això, ha explicat que en la Comissió d'Urbanisme de dimarts sol·licitaran la compareixença del Govern municipal per saber més detalls de la seva resposta a la sentència.