Trias no descarta un pacte Junts-PSC després del 12M: "El problema és per fer què"

Situa Martí com el seu successor a l'Ajuntament i dona "menys d'un any" per buscar el futur candidat

BARCELONA, 2 abr. (EUROPA PRESS) -

L'exalcalde de Barcelona i líder de Junts a l'Ajuntament, Xavier Trias, no ha descartat un pacte de Junts amb el PSC després de les eleccions catalanes del 12 de maig: "No ho descarto mai. El problema és per fer què".

"Sempre has d'estar obert. El problema és per fer què", ha insistit en una entrevista a Europa Press arran de la publicació del llibre 'Xavier Trias. En conclusió' (Ara Llibres), de Jordi Cabré, en el qual repassa la seva vida i carrera política.

Segons Trias, un possible acord amb els socialistes ha de partir de la premissa que Junts és independentista i de la necessitat de buscar els mecanismes perquè els catalans siguin cada dia menys dependents, cosa que és la seva "obsessió".

"La independència és una aspiració, però l'aspiració màxima és no ser dependents", ha sostingut, malgrat afegir que sempre hi haurà dependències en formar part d'Europa.

No obstant això, creu que hi ha coses que no poden ser: "No pot ser que el delegat del Govern central tingui un rang superior a un conseller. Si l'autoritat màxima de l'Estat a Catalunya és el president de la Generalitat, no sé què fa un delegat del Govern central a Catalunya. L'hauríem d'eliminar ja".

En preguntar-li si la seva posició combrega amb el discurs del candidat de Junts+, Carles Puigdemont, creu que sí perquè "no significa que no vulguis fer la independència", a més d'apuntalar que has de demostrar a la gent que ets capaç d'avançar.

A parer seu, en el camí de ser menys dependents de l'Estat, el primer objectiu ha de ser negociar un nou sistema de finançament que tingui el consens del PSOE i el PP, cosa que ja passa al País Basc, ha puntualitzat.

VOL QUE PUIGDEMONT PRESIDEIXI JUNTS

Respecte al fet que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont s'ha presentat com a candidat a les eleccions catalanes en una plataforma que engloba més partits, Trias ho atribueix a que comparteix la necessitat que "cal ampliar la base".

Després de reivindicar la importància que hi hagi lideratges forts capaços d'alinear posicions diferents en una formació i d'actuar amb unitat, creu que això ho personifica Puigdemont, per la qual cosa defensa que ha de presidir el partit --ara no ocupa cap càrrec orgànic a Junts--.

"No soc jo qui ho decidirà, però és evident que jo soc molt favorable a que aquest partit el presideixi el senyor Puigdemont. N'hi ha d'haver un que mani, i que quedi clar que mana. I això no vol dir ser autoritari. Hi ha d'haver una persona que ho tingui clar i digui, això va per aquesta via", ha subratllat.

LA SEVA SORTIDA DE L'AJUNTAMENT

Encara no concreta quan se n'anirà de l'Ajuntament, una retirada que aquesta vegada ha allargat per la convocatòria d'eleccions anticipades a la Generalitat: "No me n'aniré enmig de les eleccions, però això ja està encarrilat".

Un cop se'n vagi, Trias ha assegurat que quedarà de president del grup municipal l'actual portaveu, Jordi Martí, i dona "menys d'un any" per decidir un futur candidat entre els seus regidors --que creu que ha de ser algú amb vocació de permanència-- perquè diu que no poden esperar a decidir-ho quan quedi poc per a les pròximes eleccions.

Ha assegurat que el grup municipal "ja està ordenadíssim" i considera que el futur pacte de govern al consistori dependrà del resultat de les eleccions catalanes, tot i que creu que el PSC i ERC ja tenen aparaulat un acord per governar.

Després de la investidura de l'alcalde Jaume Collboni (malgrat que Trias va guanyar les eleccions), ha dit que manté una bona relació amb el socialista, i destaca que l'exalcaldessa i líder de BComú, Ada Colau, "no havia estat mai tan amable" amb ell, i que actualment tenen una relació que Trias defineix com més lògica.