Trias mostra el seu suport a Jordi Martí com a alcaldable de Junts a Barcelona: "És la persona ideal"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 20 juny (EUROPA PRESS) -
L'exalcalde de Barcelona Xavier Trias ha mostrat el seu suport a l'actual líder de Junts a l'Ajuntament, Jordi Martí, com a alcaldable del partit a Barcelona per a les eleccions de 2027, davant de les primàries de la formació que se celebren aquest cap de setmana: "És la persona ideal", ha destacat.
En un video compartit pel propi Martí en el seu compte d'Instagram aquest dissabte, Trias ha destacat que dirigir i gestionar una ciutat com Barcelona "exigeix persones com Jordi Martí".
L'exalcalde ha subratllat la importància de tenir capacitat de coneixement de la ciutat, estimarla i tenir lideratge, característiques que, ha apuntat, té el candidat.
"És una persona excepcional, que es dedicarà plenament a aquesta ciutat, que s'estima a la gent, escolta a la gent. Per tot això, jo votaré Jordi Martí. Us demano que confieu plenament. Tornarem a guanyar la nostra ciutat", ha assegurat.
Martí ha agraït a Trias el seu suport que, ha dit, és un orgull rebre, i ha afirmat que es deixarà la pell per estar a l'alçada del seu "llegat" i posar Barcelona al servei de la gent.