Trias i Maragall (ERC) "continuen treballant" per un acord de govern a Barcelona

BARCELONA, 15 juny (EUROPA PRESS) -

El candidat de Trias per Barcelona a l'alcaldia de Barcelona, Xavier Trias, i el d'ERC, Ernest Maragall, "continuen treballant" per un acord de govern a la ciutat a dos dies per a la investidura d'aquest dissabte, informen fonts d'ambdues formacions a Europa Press.

Fonts de la candidatura de Trias per Barcelona han afirmat que continuen "treballant i avançant per un acord que permeti a Xavier Trias ser alcalde de Barcelona", però asseguren que no està tancat en cap cas.

El mateix confirmen fonts dels republicans, que expliquen que les converses avancen, encara que encara no hi ha un acord.

Tot això, després que el candidat del PSC, Jaume Collboni, hagi demanat aquest mateix dimarts a BComú que faciliti la seva investidura, cosa que els comuns descarten si el PP ofereix el seu suport al socialista.

A més, BComú insisteix amb una reunió a tres amb PSC i ERC per arribar a un pacte d'esquerres, que superaria la majoria absoluta amb 24 regidors.