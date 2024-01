Trias (Junts) nega una possible moció de censura a Collboni: "No tenim la capacitat"

Considera que Jordi Martí i Neus Munté han de liderar el grup fins que Junts decideixi un candidat



El president de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, ha negat la possibilitat d'impulsar una moció de censura a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni: "No tenim la capacitat".

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dimecres a 'El Periódico' recollida per Europa Press en preguntar-se-li per un suposat repartiment en l'alcaldia entre el PSC i Junts davant el pacte entre els dos partits per investir al president del Govern central, Pedro Sánchez.

"És gent que no sap de què va. Quan un senyor seu en una butaca, o tens la suma per treure'l o no el treus", ha argumentat Trias, que ha assegurat no haver discutit un repartiment de l'alcaldia amb els socialistes.

Respecte a les negociacions amb el PSC, ha afirmat que van "parlant, que no negociant" en dos grups, un dedicat a pressupostos i un altre a un possible acord, un fet que al seu judici està fent perdre el temps a Barcelona.

També ha assenyalat que el seu partit i els de Collboni no estan repartint carteres, ja que això correspon a una fase posterior, i ha criticat que l'alcalde prengui decisions que, en les seves paraules, li sorprenen, com alguns nomenaments: "Si has de pactar, lo lògic és deixar-ho en espera i discutir-ho després. Però bueno".

JORDI MARTÍ I NEUS MUNTÉ

En preguntar-se-li per la seva marxa de l'Ajuntament, Trias ha assegurat que deixarà un "grup ordenat" i, si bé ha indicat que el futur candidat el decidirà el partit, ha considerat que Jordi Martí i Neus Munté han de liderar el grup fins que es resolgui.

"He creat un equip de gent del que no es pot dir que no hi hagi líders. Tinc molts", ha dit el líder de Junts a Barcelona, entre els quals ha situat Damià Calvet, Victòria Alsina i Josep Rius, a més de Martí i Munté.