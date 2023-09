Trias (Junts) i Maragall (ERC) demanen a l'Ajuntament de Barcelona que defensi una llei d'amnistia

El PSC reclama diàleg i convivència i el PP demana "rebutjar qualsevol mena d'amnistia"



BARCELONA, 26 set. (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, i el d'ERC, Ernest Maragall, demanaran en el ple de divendres mitjançant una proposició conjunta que el consistori defensi tramitar una llei d'amnistia que abordi els fets dels últims 10 anys.

En una roda de premsa conjunta aquest dimarts, tots dos dirigents han defensat la proposició, que fa referència als "fets, accions i omissions d'intencionalitat política vinculades a l'exercici del dret d'autodeterminació de Catalunya, tipificats com a infracció penal o administrativa".

Volen que abordi tots aquests fets des de l'1 de gener del 2013 (un any abans de la consulta del 9N) fins a l'entrada en vigor de la llei per "retornar el legítim i necessari debat democràtic a la via política".

Maragall ha dit que "aquest ajuntament no es pot quedar d'espectador, ha d'agafar la iniciativa, ha d'exercir de capital del país", amb la qual cosa ha coincidit Trias, que considera que la capital catalana s'hi ha de posicionar d'una manera clara.

Trias veu "absolutament necessària una llei d'amnistia, que no és perdó, és reparació d'una situació que no s'hauria d'haver produït mai", i ha insistit que el plantejament d'aquesta llei té a veure amb la voluntat política d'aspirar a una millor vida ciutadana.

CONFIEN QUE S'APROVARÀ

Maragall ha dit que han parlat amb el PSC i BComú, i està "convençut que tindrà els vots suficients per tirar endavant", ja que ha reivindicat que és una proposició d'afirmació, de defensa del dret i de reparació.

"No podria entendre que el PSC hi votés en contra", ha dit, després de destacar que els socialistes també presentaran una proposició en aquesta línia, segons ell, mentre que el PP en presentarà una de rebuig.

Trias ha afirmat sobre els socialistes: "Que el PSC hagi presentat una proposició amb un determinat to em fa pensar que es pot abstenir però no hi votarà en contra", i ha celebrat poder presentar la proposició al costat d'ERC.

LES PROPOSICIONS DEL PSC I EL PP

La proposició del PSC pretén donar suport a "l'acció política basada en el diàleg que el Govern d'Espanya ha impulsat en l'última legislatura i constatar que cal continuar avançant en el foment de la convivència", però no esmenta l'amnistia.

També demana "rebutjar l'estratègia de confrontació i divisió que el PP pretén instal·lar en la societat catalana i espanyola per interessos partidistes".

La proposició del PP planteja "rebutjar qualsevol mena d'amnistia o indult generalitzat a qualsevol grup de ciutadans, sigui quin sigui el seu delicte", i amb la qual també vol que el PSC expliqui què pensa sobre l'amnistia, segons ha anunciat el seu líder, Daniel Sirera.