Trias critica el govern "feble i sense rumb" de Collboni un any després de les eleccions

BARCELONA, 28 maig (EUROPA PRESS) -

L'exalcalde de Barcelona i líder de Junts a l'Ajuntament, Xavier Trias, ha criticat aquest dimarts --un any després de les eleccions municipals, el 28 de maig del 2023-- el govern de l'actual alcalde socialista, Jaume Collboni, que ha qualificat de "dèbil, sense rumb i que no sap on va".

Ho ha dit en una anotació a X recollida per Europa Press, en la qual ha lamentat, textualment, que Barcelona hagi perdut aquest any, i ha afirmat que la candidatura de Junts "va guanyar clarament les eleccions".

També ha assenyalat que, tres setmanes després, Collboni "va triar el càrrec en comptes del projecte; va optar pel continuisme" i ha dit que en el mandat actual tot és propaganda, anuncis i fotografies.