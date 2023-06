Trias (Junts) busca un "acord de govern fort" amb ERC i el PSC a Barcelona

Veu "moltes irregularitats" en el procés judicial de Borràs

BARCELONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

L'alcaldable de Junts i guanyador de les eleccions municipals, Xavier Trias, ha dit que vol buscar un "acord de govern fort" amb ERC i el PSC (amb 5 i 10 edils respectivament) per a l'Ajuntament de Barcelona.

En una entrevista de la Cadena Ser aquest divendres, recollida per Europa Press, ha afirmat: "M'estranyaria molt, molt, molt, que hi hagués gent que es prestés a fer segons quines operacions estranyes que no tenen sentit" en els pactes per a la investidura i la governabilitat.

Sobre si el seu pacte amb ERC i el PSC els hauria d'incloure tots dos al govern municipal, ha respost que cal abordar-ho, i ha afegit que fins ara les converses amb la formació republicana "són molt positives".

RECOMPTE DEFINITIU

Sobre les converses amb els socialistes, Trias creu que les abordaran a partir del resultat del recompte definitiu, que ha començat aquest divendres a la Junta Electoral de Zona.

Respecte a si una hipotètica segona posició de BComú després del recompte definitiu pot "facilitar" un acord de Trias amb ERC i el PSC, ha contestat textualment que no acaba d'"entendre" Collboni, perquè no sap què farà ni quines possibilitats té.

Pel que fa a un possible tripartit d'esquerres PSC-BComú-ERC, ha dit: "Jo crec que ERC no està per a aquesta tasca", i ha insistit literalment que no veu que es puguin donar les circumstàncies que diu el candidat Jaume Collboni.

Trias ha afirmat que el primer "punt bàsic" és buscar l'acord per a la investidura, ha evitat valorar si es veuria com a alcalde comptant amb Ernest Maragall (ERC) com a primer tinent, i sobre el PP ha dit que des del primer dia li van dir que no li donarien el suport.

LAURA BORRÀS

Sobre la retirada de l'escó al Parlament a la presidenta suspesa de la cambra catalana, Laura Borràs, Trias ha dit que Junts haurà de prendre decisions "a partir de dimarts".

Ha dit que hi ha hagut "moltes irregularitats" en el procés judicial de Borràs i creu que una cosa que hauria d'haver anat per la via administrativa ha acabat en la via penal per veure si se la perjudicava, segons ell.