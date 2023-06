Trias espera que Colau no tingui l'"atreviment de fer coses tan estranyes com la de Valls"

BARCELONA, 31 maig (EUROPA PRESS) -

L'alcaldable de TriasxBCN i guanyador de les eleccions municipals a Barcelona, Xavier Trias, ha dit que espera que l'alcaldessa en funcions Ada Colau no tingui l'"atreviment de voler fer coses tan estranyes com la de Valls", referit als tres vots de la candidatura de l'ex-primer ministre francès Manuel Valls amb els quals va ser investida.

"Ella ja està acostumada a fer coses miraculoses", ha dit aquest dimecres en unes declaracions als periodistes a la plaça Sant Jaume, on Trias s'ha fotografiat amb la resta de regidors que integraran el grup municipal de TriasxBCN a l'Ajuntament.

Trias ha considerat que Colau "ja hauria d'haver après que això no funciona", i ha opinat que la líder dels comuns hauria de reconèixer la victòria de TriasxBCN tal com l'exalcalde va fer el 2015, quan els comuns van guanyar els comicis.

Preguntat per les conseqüències que els resultats definitius que se sabran divendres alterin les posicions de la segona i la tercera força (provisionalment del PSC i BComú respectivament), Trias ha dit que a ell no l'afectarà.

Ha reivindicat la seva victòria, i ha explicat que ja ha parlat per telèfon amb totes les forces amb opcions de governar a la ciutat, a més de la trobada presencial amb el líder d'ERC, Ernest Maragall.

L'exalcalde de CiU ha expressat així les seves expectatives, que passen perquè ell acabi sent alcalde "amb més o menys suport" i també ha reconegut que, si això passa, haurà de treballar per aconseguir un govern estable per a la capital catalana.

ELECCIONS GENERALS

Sobre la convocatòria d'eleccions generals el 23 de juliol, ha rebutjat fer "prediccions" de què pot passar i de les afectacions polítiques que se'n derivin.

"Jo faig campanya per a mi i he decidit no fer campanya per als altres", ha resolt.