Trias endarrereix la seva sortida de l'Ajuntament de Barcelona: "l'any vinent no hi seré"

BARCELONA, 6 set. (EUROPA PRESS) -

El líder de Trias per Barcelona i exalcalde de la capital catalana, Xavier Trias, ha assegurat que no deixarà el càrrec al consistori en el primer ple després de les vacances d'estiu com havia anunciat que faria: "Tinc un horitzó i és que l'any vinent no seré a l'Ajuntament de Barcelona".

En una entrevista a Ràdio 4 aquest dimecres recollida per Europa Press, Trias ha explicat que ha pres aquesta decisió perquè hi ha gent que li ho demana i ha afegit que s'hi quedarà "un temps per consolidar l'estructura del grup municipal i que la política es calmi".

Preguntat per si el seu grup podria entrar al Govern municipal, ha respost que no descarta res, però també ha afegit: "Quin sentit té que l'oposició entri al govern? Té poc sentit. Això exigeix una cosa clara, (Jaume) Collboni no pot estar coquetejant tot el dia amb la senyora (Ada) Colau", ha dit en al·lusió a les relacions entre l'actual alcalde i l'exalcalde i líder de Bcomú.

Ha retret a l'alcalde que fitxés l'exconseller Santi Vila com a assessor de l'Ajuntament sense preguntar-li-ho, i ha assenyalat que té una bona relació amb Collboni malgrat la "trastada" que li va fer en la investidura, quan Trias havia pactat amb ERC per ser alcalde però finalment va ser investit Collboni perquè va obtenir el suport del PP.

Trias ha afirmat que els pressupostos municipals són molt importants perquè la ciutat "s'hi juga molt", i ha apostat per elaborar-los tenint en compte la situació econòmica de la ciutat i plantejant polítiques en funció dels diners del que es disposa.