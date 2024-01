Trias diu que Junts manté "la porta oberta" a Collboni després de paralitzar les converses

BARCELONA, 24 gen. (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, ha afirmat aquest dimecres que manté "la porta oberta sempre" a l'alcalde, Jaume Collboni, després de paralitzar les converses amb el seu govern en constatar avenços amb BComú i ERC.

En una entrevista de 3Cat, recollida per Europa Press, ha matisat que "no és que es trenquin les converses", sinó que consideren que depèn de l'alcalde si vol pactar amb Junts o amb BComú.

"Ja ens trucarà si decideix que vol fer un govern amb nosaltres", i ha insistit que si Collboni li truca per trobar una bona solució per a Barcelona, els trobarà al seu costat --ha dit--, i ha advertit que no està disposat a fer negociacions paral·leles.

No obstant això, ha afirmat que si Collboni decideix governar amb Junts, ell (Trias) té l'obligació de parlar amb ERC: "De veure si ens podem entendre tots", i ha explicat que es reunirà amb la líder d'ERC, Elisenda Alamany, en els pròxims dies.

Respecte a les converses que Trias manté amb Collboni, el líder de Junts ha detallat que l'alcalde li va traslladar que "preferia una majoria d'esquerres amb majoria suficient per aprovar pressupostos i tirar endavant la ciutat, i això vol dir un tripartit".