Trias descarta que Junts reclami l'alcaldia de Barcelona a canvi d'investir Sánchez

BARCELONA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

L'exalcalde de Barcelona i líder de TriasxBCN, Xavier Trias, ha descartat que Junts reclami l'alcaldia de Barcelona en una negociació amb el PSOE per investir Pedro Sánchez: "No hem de barrejar les coses en absolut".

En una entrevista a Rac 1 aquest dimarts recollida per Europa Press, ha subratllat que l'Ajuntament i el Govern central són "coses diferents" i ha acusat l'alcalde Jaume Collboni d'arribar a un acord que qualifica d'il·lògic --textualment-- per evitar que hi hagi un alcalde independentista a la capital catalana.

"El problema és que després ens necessitareu, i quan ens necessiteu què fareu? És el problema", ha sostingut Trias, que ha reiterat que el PSOE ha de mostrar què és el que ofereix perquè els pròxims quatre anys siguin profitosos per a Catalunya, en les seves paraules.