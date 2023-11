Trias demana a Collboni que doni informació sobre l'atenció domiciliària abans de prorrogar el contracte

BARCELONA, 29 nov. (EUROPA PRESS) -

El grup de Junts a l'Ajuntament de Barcelona ha registrat un prec adreçat a l'alcalde Jaume Collboni perquè faci pública l'auditoria i l'enquesta als usuaris del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) "abans de prorrogar el contracte, previst per a l'any vinent".

La portaveu, Neus Munté, ha assegurat que la concessió del SAD incloïa avaluacions periòdiques per garantir la qualitat del servei "que sembla que no s'han fet mai" i ha demanat una reunió urgent amb els grups municipals per a aquest any, segons un comunicat aquest dimecres.

Ha defensat que el SAD ha de fer "un salt endavant, amb nous professionals, amb sistemes de control i avaluació que siguin municipals, com es va comprometre el govern de Colau i Collboni" perquè l'atenció sigui l'adequada i els usuaris s'estiguin a casa el màxim temps possible, segons les seves paraules.