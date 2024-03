Trias critica la gestió de Collboni i augura que "farà que Barcelona perdi quatre anys"

Demana la dimissió de Batlle i diu que ajudarà en el que pugui amb l'amnistia



BARCELONA, 11 març (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, ha criticat la gestió del govern de Jaume Collboni (PSC) els primers nou mesos de mandat i ha augurat que "farà que Barcelona perdi quatre anys".

Ho ha dit a la conferència 'Per Barcelona' aquest dilluns a la tarda en el Born Centre de Cultura i Memòria, com a resposta a la conferència anual organitzada pel Col·legi de Periodistes que va realitzar l'alcalde, Jaume Collboni, el passat 29 de febrer.

Per a Trias, la ciutat no ha millorat i tampoc considera que es visqui millor, i tot i que creu que el fet que l'alcaldessa no sigui Ada Colau ha tret pressió a la ciutat i al debat públic, ha afirmat: "Amb això, ell --l'alcalde--, pensa que té suficient, però no és veritat".

Ha reiterat que les eleccions del 28 de maig anaven de canvi o continuisme i, en aquest sentit, ha considerat que la manera d'actuar del govern municipal és "fer veure que es canvia, per no canviar gens. Fer les polítiques de Colau, sense Colau".

"ESPECIALISTA A GUANYAR EN ELS DESPATXOS"

Ha lamentat de nou no haver estat escollit alcalde malgrat guanyar les eleccions i ha afirmat que Collboni és "especialista a guanyar als despatxos allò que mai ha guanyat a les urnes", i que ha arribat a l'alcaldia per frenar un alcalde independentista.

Ha titllat el govern socialista de feble, sense estratègia ni lideratge, i que viu de la inèrcia i de les fotos --ha dit--, i creu que impulsa "eslògans que tenen més a veure amb la futura campanya electoral a Catalunya i no amb la realitat de Barcelona", que li recorden a l'eslògan d''Espanya va bé'.

"IMPRESCINDIBLE" LA DIMISSIÓ DE BATLLE

Una de les prioritats de Trias és que Barcelona sigui una ciutat neta, ordenada i segura, i ha alertat que la inseguretat és la principal preocupació dels barcelonins, per la qual cosa veu "imprescindible" la dimissió del tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.

Trias defensa que Barcelona tingui "un govern fort que faci funcionar l'Ajuntament", que sigui una ciutat en la qual funcionin els serveis bàsics, que abordi les desigualtats, que es configuri un gran pacte d'habitatge, i que actuï com a capital de Catalunya.

'NO' AL PRESSUPOST

Amb tot, i per les crítiques exposades, ha confirmat que Junts votarà 'no' al Pressupost de l'Ajuntament proposat per Collboni i que faran "una oposició exigent a favor de Barcelona i la seva gent", i que ha assegurat que treballaran per ser l'alternativa.

També ha criticat que ERC hagi permès la tramitació del Pressupost de l'Ajuntament després d'aconseguir un pacte amb els socialistes i que el PSC doni suport als de la Generalitat, cosa que ha dit que li sembla curiós ja que "ERC vetava al PSC, i el PSC vetava a ERC".

"Si aquest Pressupost és tan urgent i tan necessari, deixar-ho cinc mesos al calaix com ha fet l'alcalde, sense negociar gens, ha estat una irresponsabilitat", i ha opinat que a l'octubre ja ho podria haver aprovat amb una qüestió de confiança.

"MOLTES GANES" DE SALUDAR PUIGDEMONT

Sobre la seva marxa, ha afegit que encara hi serà un "temps breu", i ha explicat que vol veure com evoluciona l'amnistia per poder ajudar en tot el que pugui.

"Sobretot tinc moltes ganes de poder saludar ben ràpid, a Barcelona, persones que vull i que fa set anys que no han pogut tornar", com l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

L'han acompanyat els 11 regidors del grup municipal, el secretari general de Junts, Jordi Turull; la presidenta de Junts, Laura Borràs; el president de Junts en el Parlament, Albert Batet; i els exconsellers Josep Rull i Joaquim Forn, entre d'altres.