Trias avisa que Illa "és trampós com Collboni" i opina que qui els cregui s'equivocarà

Creu que ERC "es deixa enredar per tenir poder institucional"



BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, ha avisat que el líder del PSC, Salvador Illa "és trampós com Collboni", en referència a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, perquè no creu que ningú pugui confiar en ell, i ha dit que qui se'ls cregui s'equivocarà.

"Amb aquesta gent no es pot fer res. Van a la seva i es pensen que són propietaris de tot, utilitzant-nos i sense gaires escrúpols", ha afirmat en una entrevista de 'Tot Barcelona' recollida per Europa Press.

Per Trias, "ERC es deixa enredar per tenir poder institucional" i creu que, tant Collboni com Illa, volen tancar el pas a Junts i aïllar-los.

Respecte al moviment independentista, veu evident que no està unit, però ha celebrat que Josep Rull sigui el president del Parlament: "És un gest de possible entesa, de fet, Rull és un home de ponts i d'entesa. M'agradaria que aquesta Mesa fos l'inici d'una nova etapa".

"HAURIA ESTAT BÉ UNA TRUCADA" D'ERC

Ha recordat que Junts forma part de l'oposició a l'Ajuntament i que ells no van arribar a negociar amb el govern de Collboni: "Una negociació d'asseure'ns com ho vam fer amb ERC, jo no ho he fet", ha dit en referència al pacte entre Junts i ERC per a la investidura de Trias, que finalment no es va materialitzar.

Respecte a aquest pacte, i tenint en compte ara el preacord entre ERC i el PSC per entrar al Govern municipal, Trias considera que "hauria estat bé una trucada" per dir-li que el que van signar aleshores amb Junts no val res, ha dit.

VOL PLEGAR ABANS DE LES VACANCES

Sobre la seva sortida de l'Ajuntament, ha explicat que vol plegar abans de les vacances, però no considera que hagi de fer un anunci: "No sé el dia, però el que sé és que no té sentit que jo continuï presidint aquest grup quan no em presentaré a les eleccions".

"Qualsevol que hagi seguit la meva vida política, s'adonarà que estic a mig gas, si bé continuo complint totes les meves obligacions i ho faré fins l'últim dia", ha afegit.