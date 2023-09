Trias atribueix la sentència de Consell de Cent a la "prepotència" de Colau i demana canvis a Collboni

El seu grup demanarà "responsabilitats polítiques i patrimonials" si el recurs no prospera

BARCELONA, 7 set. (EUROPA PRESS) -

El líder de Trias per Barcelona, Xavier Trias, ha assegurat que la sentència que ordena desmantellar la reurbanització del carrer Consell de Cent és resultat de la "prepotència" de l'exalcaldessa Ada Colau i l'ex-tinent d'alcalde Janet Sanz, i ha demanat a l'alcalde, Jaume Collboni, canvis en la política urbanística.

Ho ha dit aquest dijous en unes declaracions als mitjans després que una jutgessa ha donat la raó a la Unió d'Eixos Comercials Turístics de Barcelona (Barcelona Oberta) en les seves al·legacions contra l'eix verd del carrer Consell de Cent, impulsat en l'anterior legislatura pel Govern de BComú i el PSC.

Trias ha comparegut a l'Ajuntament al costat del portaveu de Trias per Barcelona, Jordi Martí, el regidor Damià Calvet i el regidor de l'Eixample Joan Rodríguez.

Sobre l'eix verd del carrer Consell de Cent, l'exalcalde ha afirmat que Colau i Sanz no van escoltar "no ja el gruix de l'oposició, sinó la gent" i les entitats.

"Senyor Collboni: vostè continuarà l'urbanisme que ha marcat la senyora Colau des d'aquesta prepotència, o canviarà la manera de fer? Si canvia la manera de fer, l'ajudarem", ha apuntat.

Segons ell, la sentència posa de manifest que l'Ajuntament no va actuar correctament amb els seus plans de pacificació a la ciutat, i ha augurat que "hi haurà més" resolucions judicials com aquesta.

"RESPONSABILITATS"

Martí ha avisat que si el recurs contra la sentència anunciat per l'Ajuntament no prospera, caldrà exigir "responsabilitats polítiques, patrimonials i administratives" al Govern municipal.

"Tenim un govern que és un mal govern. Ho vam dir llavors i ara. I els mals governs surten cars", ha afirmat el regidor, que ha assegurat que els fets són greus.

Martí ha recordat que en el seu moment Junts ja va advertir que per impulsar un projecte com el de Consell de Cent calia canviar el Pla General Metropolità, tal com sosté la sentència, i aconseguir el "màxim diàleg polític i social".