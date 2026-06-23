Trias assegura que Jordi Martí s'ha enfrontat a la direcció de Junts però el veu "obedient"

BARCELONA 23 juny (EUROPA PRESS) -
L'exalcalde de Barcelona Xavier Trias ha assegurat aquest dimarts que el líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, es va enfrontar a la direcció del partit quan va decidir mantenir la seva candidatura per ser l'alcaldable a la capital catalana, però defensa que és "una persona obedient al partit".
"Jordi Martí no li farà mai una mala jugada a Puigdemont. Puigdemont sempre tindrà Jordi Martí al seu costat, però per a segons quines coses perquè, per segons quines altres coses, segur que no", ha subratllat en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.
Sobre l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, Trias ha assegurat que no té contacte directe amb gaire gent i que es mou en un cercle reduït: "Li aconsellaria que es mogués en un cercle més ampli", ha afegit.