Trias agraeix l'actitud "col·laborativa" d'ERC i diu que el PSC es resisteix

Creu que Colau "no accepta" els resultats electorals



L'alcaldable de Junts per Barcelona i guanyador de les eleccions, Xavier Trias, ha agraït a ERC l'actitud "molt positiva i col·laborativa" per a un pacte d'investidura i de govern a l'Ajuntament, mentre que ha dit que el candidat del PSC, Jaume Collboni, es resisteix.

"La veritat és que no serà fàcil fer això, ningú no diu que sigui fàcil, però insisteixo que la gent vol un canvi", ha dit en una entrevista de Ràdio Estel aquest dijous, recollida per Europa Press, en la qual ha explicat que ni a republicans ni a socialistes els agrada la idea d'un pacte a tres.

Trias ha instat a "prendre decisions una mica ràpides" i ha desestimat posposar-les per després de les eleccions generals del 23 de juliol.

En aquesta línia, ha defensat abordar les negociacions des d'un punt de vista de ciutat: "Jo vaig dir des del principi que no em manarien des de fora, i ho estic complint al peu de la lletra, i demano el mateix a la resta".

Ha demanat un clima de cordialitat i s'ha mostrat "disposat a sacrificar moltes coses, però hi ha coses que no" per aconseguir un pacte.

CREU QUE COLAU "NO ACCEPTA" ELS RESULTATS

L'alcaldable de Junts ha dit que la gent no vol l'alcaldessa en funcions i candidata de BComú, Ada Colau, a l'Ajuntament i ha criticat que ella "no accepta una cosa que és bàsica, i és haver perdut les eleccions", si bé veu meritoris els resultats que va obtenir.

Colau va insistir dimecres a "formar un govern progressista, fort i estable" amb el PSC i ERC després de reunir-se amb el candidat de Junts.

Trias ha lamentat que "està entusiasmada amb ella mateixa, i això no va així" i ha qüestionat la fortalesa del govern de coalició entre els comuns i socialistes de l'última legislatura.